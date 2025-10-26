Parcheggio di via Pia, parte la fase strutturale

Accelera il cantiere del nuovo parcheggio multipiano di via Pia, a Sassuolo, infrastruttura strategica per migliorare l’accessibilità al centro cittadino e incrementare la dotazione complessiva di sosta di circa 250 nuovi posti auto. Il progetto, destinato a ridisegnare l’area sulla quale sorgevano i magazzini comunali, acquistata nel 2018 all’asta da Imobiltec, entra in una della sue fasi decisive, insomma, e qualche ovvio disagio, vista anche la dimensione della struttura – che si articolerà su sei livelli - sarà inevitabile. Dopo la conclusione positiva delle lavorazioni di scavo e delle opere di urbanizzazione a servizio dell’intero quartiere — in particolare quelle riguardanti le reti tecnologiche, potenziate per offrire maggiore efficienza e ridondanza dei servizi — si sono concluse anche le opere più impattanti per il quartiere, permettendo ora di avviare una nuova fase visibile di montaggio dei prefabbricati che costituiranno la struttura portante del parcheggio.

È, questa, la fase in cui l’infrastruttura inizierà concretamente a prendere corpo, segnando un passo avanti importante verso la sua realizzazione: già da domani, infatti, per consentire il posizionamento e la movimentazione in sicurezza dei prefabbricati, saranno attivate alcune modifiche temporanee al transito veicolare nel tratto interessato. Verrà istituito un senso unico in entrata in direzione centro, mentre i veicoli provenienti dal centro cittadino avranno l’obbligo di svolta a sinistra in via Peschiera. Durante il periodo di cantiere, alcuni pali dell’illuminazione pubblica sul lato interessato saranno temporaneamente rimossi, ma l’illuminazione sarà sempre garantita sul lato opposto di via Pia.

Il ripristino completo avverrà contestualmente alla riapertura del doppio senso di circolazione e verranno anche rimossi otto tigli, che verranno comunque sostituiti a fine lavori, visto che il progetto del ‘multipiano’ prevede la piantumazione di 40 esemplari tra via Pia e le zone limitrofe alla struttura. L’intervento che prende il via domani sarà completato entro i primi giorni di dicembre, non oltre il 13, così da concludere le lavorazioni prima dell’avvio della stagione natalizia.

"Tale pianificazione – spiega l’Amministrazione comunale - è stata volutamente definita per limitare gli impatti durante il periodo più critico e delicato dell’anno, in un’ottica di attenzione verso la città, i residenti e le attività commerciali. Durante tutto il periodo resteranno garantiti l’accessibilità e la piena funzionalità delle attività presenti nell’area".

s.f.