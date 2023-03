Parcheggio occupato per protesta Esercenti esasperati: "Intervenite"

Due settimane di presidio attorno a un veicolo sotto sequestro, senza targa né assicurazione; notte e giorno, accampati nelle loro auto mangiano, espongono cartelli e, soprattutto, occupano alcuni dei posteggi tra via Nazionale e via Garibaldi in centro a Maranello. A chi chiede informazioni, risponde Valentina e divulga il concetto di apolidia, per chi non si riconosce in nessuno stato. I residenti e gli esercenti sono esasperati. "E’ giusto esprimere la propria opinione, purché non si vada a limitare la libertà degli altri" commenta Valeria Cuoghi della Parafarmacia Cuoghi. "Quando c’è da ritirare un prodotto nel tardo pomeriggio alcune clienti mandano i mariti, sono intimorite dal parcheggiare in questa zona. C’è anche la questione dei posteggi, a Maranello ne abbiamo pochi, ora si fa più fatica a trovare parcheggio. Io, ad esempio, lascio l’auto in sosta a 500 metri da qui, per permettere ai miei clienti di parcheggiare nei pochi spazi non occupati, ma non possiamo andare avanti così". L’intervento delle forze dell’ordine non li scoraggia. Gli apolidi restano lì, accogliendo perfino chi arriva da fuori regione pur di confrontarsi". "Tutti noi abbiamo cura di rispettare le leggi – spiegano dalla Parafarmacia – è triste vedere che, nonostante ganasce e sanzioni, al momento non si possa fare altro". Amarezza si respira anche da ’Deborah Estetica’: "Siamo in difficoltà, i clienti iniziano a disdire gli appuntamenti per il presidio. Ho contattato il Comune, i vigili e la questura, ora vorrei provare con il Prefetto; non possiamo essere abbandonati". Al momento la natura degli illeciti non prevede lo sgombero coatto dell’area. Il Comune fa sapere che "la Polizia locale, insieme a tutte le istituzioni, ha posto la propria attenzione sulla vicenda fin dal primo giorno", rassicurando che "le forze dell’ordine sono costantemente impegnate nella ricerca di una soluzione, che confidiamo possa giungere a breve". Ylenia Rocco