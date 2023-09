Parchi al setaccio contro i furti

Polizia locale e carabinieri (con il supporto dell’unità cinofila in forza alla Polizia Locale di Sassuolo) hanno effettuato controlli nei vari parchi cittadini – fra cui l’area verde ’Favorita’ dove si sta svolgendo il Tolkien Music Festival – e in tutte le zone colpite dai furti. Sono state quindi identificate 41 persone e controllati 22 mezzi. Due persone sono state trovate in possesso di alcuni grammi di hashish e marijuana, pertanto sono state segnalate alla Prefettura e a un autista è stata ritirata la patente.