Parchi più curati grazie ai volontari

Da ieri i parchi di Mirandola appaiono più curati e puliti. E’ molto positivo il bilancio della giornata di mobilitazione "Tutti a raccolta", promossa in favore della pulizia delle aree verdi della città. Diverse le associazioni che hanno aderito contribuendo al successo dell’iniziativa, patrocinata dal Comune di Mirandola in collaborazione con il Centro di Educazione alla Sostenibilità La Raganella, Aimag, Coop Alleanza 3.0, La Consulta del Volontariato, gli Amici della Consulta, Aanffas, La Bella Sfilza, Giochi Antichi, In Pasta. Fondamentale il coinvolgimento soprattutto di tanti volontari, del gruppo scout di Mirandola 1 e delle associazioni che hanno supportato questa attività di sensibilizzazione, proseguita anche nel pomeriggio attraverso gli spazi laboratoriali allestiti nel parco FAR (Fondazione Albertino Reggiani), dove è proseguita la giornata di cultura ambientale. "E’ stata una grande e piacevole sorpresa vedere tanti mirandolesi rispondere all’iniziativa" ha dichiarato Laura Meschiari, responsabile del progetto promosso dal parco agroambientale FAR e dalla cooperativa sociale La Zerla. "Il dato – ha proseguito Meschairi - che ci ha più soddisfatto è stato vedere tantissimi giovani e intere famiglie mettere a disposizione il loro tempo. L’ambiente è la vera sfida dal futuro e la si può vincere partendo dall’impegno personale e dalle piccole cose. Oggi è stata una giornata importante che speriamo possa essere di esempio come ce ne sono state nel passato e che possano continuare sempre più a moltiplicarsi nel futuro".

al.g.