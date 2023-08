"Parchi tra incuria e degrado ma la giunta scarica le colpe"

‘Area verde non gestita dal Comune’: da alcuni giorni l’ente pubblico ha collocato in parchi non gestiti dal proprio Servizio Verde un avviso per informare i frequentatori che "la manutenzione non compete all’Amministrazione", precisando che "se l’Ufficio Verde del Comune riceverà da un cittadino comunicazione di qualche problema, la girerà subito al legittimo proprietario e, se il caso, attiverà le procedure sanzionatorie previste dal Regolamento di Polizia Urbana per l’incuria delle suddette aree private a uso pubblico".

Immediate le reazioni delle opposizioni alla notizia. Afferma Giulio Bonzanini, Lega: "A Carpi funziona ormai ben poco ma, secondo sindaco e giunta, la colpa pare essere sempre di chiunque altro ma non di chi la amministra. Si sta rivelando particolarmente curioso il modo di gestire il verde, così come la quasi totalità delle altre deleghe: sicurezza, sanità e viabilità solo per citarne alcune. In sostanza – commenta Bonzanini – si sottolinea ciò che non è di propria competenza (ma sul quale bisognerebbe supervisionare) solo nel momento in cui non funziona e non è gestito adeguatamente, mentre si rivendicano progetti e gestioni altrui quando queste portano un vantaggio, anche se solo temporaneo e mediatico. Dinamica oltretutto non sempre premiante, come nelle fallimentari inaugurazioni o prematuri annunci di progettualità e iniziative poi finite nell’oblio o comunque in attesa di trovare una loro concreta realizzazione e apertura (vedi il Parco Santacroce e l’ormai abortito Palazzetto dello Sport). Carpi merita di meglio e non può rimanere ostaggio delle inefficienze, delle lotte interne per la successione in casa Pd e della palese incapacità di una classe dirigente della sinistra locale che continua a dimostrare tutti i propri limiti". Per Fratelli d’Italia "si tratta di un’azione volta a tutelare l’immagine dell’Amministrazione e non il patrimonio verde. Peccato che molti parchi gestiti dal Comune versino in condizioni pietose. La scelta poi di segnalare solamente i parchi che hanno presentato problematiche tralasciando gli altri conferma la tesi che l’obiettivo della giunta non è la tutela del verde bensì scaricare i problemi e le responsabilità. L’assessore al Patrimonio Verde, Artioli, impieghi meglio il suo tempo e si faccia un giro tra i parchi e le aree gestite effettivamente dal Comune: scoprirà incuria, degrado, erba mai tagliata. Forse prima di incolpare i privati qualcosa in più poteva essere fatto". Maria Silvia Cabri