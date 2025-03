Parco Amendola, nuovo look: "Interventi definitivi per salvare il laghetto"

L’amministrazione comunale ha programmato tra le opere pubbliche 2025 un primo stralcio di interventi del progetto di restauro e integrazione dei percorsi del Parco Amendola sud, per un importo di 450 mila euro, oltre a lavori di impermeabilizzazione del fondo del laghetto e delle relative sponde, per ulteriori 400 mila euro.

Lo ha comunicato l’assessora al Verde, parchi e forestazione urbana Carla Ferrari, in Consiglio comunale rispondendo all’interrogazione di Modena in ascolto e FdI, illustrata da Andrea Mazzi (Modena in ascolto), sul parco Amendola.

L’assessora ha ricordato che nel dicembre 2022 l’amministrazione comunale ha commissionato all’Archivio Cesare Leonardi la progettazione esecutiva dell’intervento di restauro e integrazione dei percorsi del parco, relativo ai percorsi e alle sedute in cemento, del valore complessivo di 2 milioni 660 mila euro. "Dopo il primo intervento inserito tra le opere pubbliche 2025 – ha precisato – la realizzazione degli ulteriori stralci del progetto sarà attivata in relazione alle disponibilità finanziarie".

Ferrari ha quindi illustrato i contenuti del progetto: gli interventi previsti per i percorsi sono la ricostruzione in cemento degli elementi originari danneggiati non ricoperti da successivi strati, da eseguirsi in "lastre di cemento" con rigatura antiscivolo, "il mantenimento degli elementi risultati sani, la traslazione dei percorsi originari in prossimità di alberature e sollevati da radici affioranti, la rinaturalizzazione di alcune aree pavimentate ritenute non più necessarie, la realizzazione di percorsi in inerte stabilizzato dove si sia ritenuto opportuno limitare l’impatto delle nuove pavimentazioni.

Ferrari ha inoltre precisato che "un criterio di intervento simile riguarda i cilindri e parallelepipedi in cemento, per cui è previsto il mantenimento o piccolo restauro se sani oppure la ricostruzione in cemento se irrimediabilmente ammalorati". Rispetto all’illuminazione, l’assessora ha ricordato "che non risultano zone sotto-illuminate dovendo considerare che i parchi sono frequentati da persone ma ospitano anche presenze vegetali e faunistiche da preservare".

Sul laghetto, l’assessora ha infine precisato che "negli ultimi sette anni sono stati effettuati diversi interventi puntuali per ripristinare le falle presenti sulle sponde e sul fondo del laghetto, che sono però risultati poco risolutivi. Per risolvere definitivamente il problema quindi, si è ritenuto necessario programmare l’intervento di nuova impermeabilizzazione. "Questo intervento consentirà di evitare problematiche relative agli ossigenatori presenti: uno dei due si è infatti danneggiato a causa del basso livello di acqua del laghetto".