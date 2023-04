Parco Amico in lutto Addio al volontario Rino Verdi

Parco Amico in lutto. E’ infatti scomparso, ieri, Rino Verdi, capostipite della ‘Comune del Parco di Braida’ e padre di Giuseppe, uno dei ‘motori’ dell’associazione che gestisce il parco che si estende tra via Braida e via Mazzini. "Uomo di grandi valori dedito al lavoro e alla famiglia: Rino ci lascia – scrive l’associazione – una grande eredità che speriamo di essere degni di portare avanti".

In segno di lutto le attività presso il Parco Amico vengono sospese, e riprenderanno lunedi. Sui social numerosi gli attestati di stima a Rino Verdi che "ci ha lasciati troppo presto".