Parco archeologico, due giornate di eventi per un tuffo nella storia

Il primo weekend di giugno promette un viaggio nel tempo al Parco archeologico all’aperto della Terramara di Montale. Due giornate speciali, domenica 1 e lunedì 2 giugno, per esplorare da vicino la vita quotidiana di un villaggio dell’età del bronzo. Un’occasione per adulti e bambini, tra rievocazioni storiche, laboratori pratici e visite guidate. Come ogni prima domenica del mese, domani l’ingresso è gratuito: la Terramara si anima con personaggi in costume che riportano in vita antichi mestieri e scene di vita quotidiana. Artigiani, tessitrici, cuoche, guerrieri e arcieri danno voce e corpo a un passato di 3.500 anni fa, raccontando attraverso gesti e strumenti le tecniche e le tradizioni della comunità protostorica.

Lo staff di archeologi del Parco, per l’occasione, cambia letteralmente veste per mostrare dal vivo lavorazioni antiche come la fusione del bronzo, la modellazione dell’argilla, la tessitura e la preparazione del cibo. Il tutto arricchito da laboratori dedicati a bambine e bambini: si può provare la macinatura del grano, modellare l’argilla e perfino disegnare abiti ispirati alla moda preistorica. Non mancano le attività dinamiche: prove di tiro con l’arco aperte a tutti (dai 6 anni in su), grazie alla collaborazione con gli arcieri dell’Associazione San Galgano di Formigine.

Gli orari di visita sono dalle 9.30 alle 13.30 (ultimo ingresso alle 12) e dalle 14.30 alle 19 (ultimo ingresso alle 18). Le visite guidate partono dalla reception e non è necessaria la prenotazione: le attività si svolgono a ciclo continuo fino a esaurimento posti.

Lunedì 2 giugno, per la Festa della Repubblica, il Parco propone un’immersione affascinante nell’archeologia sperimentale con l’evento ’Fuoco e fiamme’. Protagonista assoluto è il fuoco, elemento chiave per la sopravvivenza nella preistoria: riscaldava, illuminava, proteggeva, ma era anche usato per cucinare, per produrre utensili, nei riti e nelle cerimonie.

L’esperto Luca Pellegrini guida il pubblico in una serie di dimostrazioni dal vivo sulle tecniche tradizionali di accensione del fuoco: dalla frizione per rotazione allo sfregamento delle pietre focaie, con la possibilità di osservare da vicino materiali e strumenti, e magari anche provare.

Le visite guidate nell’area archeologica e nel museo all’aperto sono previste con partenza ogni 45 minuti, negli stessi orari di domenica: 9.30 - 13.30 e 14.30 - 19. I laboratori sono consigliati per bambine e bimbi dai 6 ai 13 anni.