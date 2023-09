Parco Berlinguer, domani sera ’All’alba vincerò’ Il teatro ’antidoto’ al gioco d’azzardo patologico

Uno spettacolo teatrale gratuito per informare i cittadini sui rischi di dipendenza da gioco d’azzardo, nell’ambito del progetto dell’Unione delle Terre d’Argine e Ausl ’Un Argine all’Azzardo’. Un modo diverso di parlare alle persone del lato oscuro del gioco: l’appuntamento e per domani alle 21 al Parco Berlinguer di Carpi. Dialoghi, richieste di aiuto, monologhi – tutti tratti da storie vere – per affrontare il delicato tema della dipendenza dal gioco d’azzardo. In scena alle 21 ’All’alba vincerò’, uno spettacolo interpretato da Maria Antonietta Centoducati (che ha curato anche la drammaturgia, con la consulenza al testo di Matteo Iori e Enrico Malferrari) e Gianni Binelli, con musiche al pianoforte di Ovidio Bigi.