’Parco Ciao Manu’, festa rinviata

Le previsioni meteo annunciano pioggia per oggi: per questo motivo l’associazione "Aggiungi un posto a tavola", in collaborazione con il Comune, ha deciso di rinviare a domenica 16 aprile la festa per l’inaugurazione del parco giochi "Ciao Manu", nei Giardini pubblici di Finale. A lungo desiderato e atteso, il parco (con i suoi 14 giochi) verrà comunque aperto durante la settimana per permettere a tutti i bambini di ‘abitarlo’ e animarlo con gioia già durante le vacanze pasquali: la festa ufficiale, che prevede momenti musicali e un pranzo comunitario, si terrà dopo Pasqua.