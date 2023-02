Parco della Cappuccina: "E’ un cantiere, non entrate"

Capita sempre più spesso in questi giorni di vedere persone che ‘liberamente’ passeggiano lungo i vialetti del parco della Cappuccina, una bella immagine se non fosse che quel parco non è ancora aperto alla cittadinanza. I due varchi di chiusura, alle due estremità di ingresso, quello lungo via dei Cipressi e l’altro in via Lenin, vengono infatti periodicamente ‘sradicati’ e lasciati a terra. Le persone vedendo l’ingresso ‘aperto’, entrano e fanno le passeggiate, anche a gruppi. "Purtroppo – afferma Riccardo Righi, assessore all’Urbanistica e all’Ambiente – è un atteggiamento deprecabile che si sta ripetendo da alcuni mesi. Periodicamente vengono inviati sul posto i tecnici del Comune o della ditta incaricata per fare chiudere di nuovo gli accessi, ma qualcuno continua ad aprirli, con la conseguenza che le persone entrano. Il mio invito è quello di rispettare le regole, anche perché non va dimenticato che anche se in buona parte il parco pare ‘completato’, siamo pur sempre in presenza di un cantiere e di conseguenza c’è anche il tema della sicurezza. Chiedo ai cittadini di portare pazienza ancora per poco tempo, poi tutti potranno accedere liberamente e in sicurezza al parco della Cappuccina. Il collaudo finale è stato rimandato per alcune problematiche legate alla zona polifunzionale in legno. La ditta sta aspettando la fornitura nuova di materiale e appena possibile verrà collocato nelle aree corrispondenti". Il parco dovrebbe inaugurare tra fine marzo e inizio aprile.

Maria Silvia Cabri