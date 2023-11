"Parco della Cappuccina. Progetto da rivedere"

"Progetto per un vero e nuovo Parco della Cappuccina": questo il tema della mozione presentata dal M5S volta alla richiesta di una maggiore piantumazione di alberi, discussa con toni accesi durante il Consiglio comunale di lunedì, prima di essere bocciata dalla maggioranza. "Questo parco – ha esordito il capogruppo Eros Andrea Gaddi – non produce nulla, quindi non è agricolo, ma crea in modo non autonomo una fioritura di fiordalisi e altre piante, che servono per fare solo le foto su Instagram uno o 2 mesi all’anno. Non riusciamo a capire questo progetto, ma ci sono ragioni fondamentali per rivedere il discorso Cappuccina (e non solo).

Parlare di bellezza o liberare delle farfalle non serve a nulla: è prioritario fare la nostra parte per contenere gli effetti del cambiamento climatico e tutelare la salute pubblica.

L’ambiente non è arredo urbano e non accettiamo lezioni di ecologia dal Pd. In questi anni avete dimostrato con una cementificazione selvaggia di andare nella direzione opposta, speriamo se ne rendano conto anche i cittadini quando sarà ora".

"Non ha alcun senso – ha proseguito Gaddi – che un comune padano faccio un parco erboso, erbaceo, è una pazzia da un punto di vista scientifico, qui la questione è di sopravvivenza, perchè se d’estate ci sono 40 gradi, servono alberi".

"Carpi non ha bisogno di un parco agrario – ha concluso la consigliera M5S Monica Medici – ma di un parco urbano con più piante possibili. Della Cappuccina abbiamo sperimentato pregi e difetti non capisco perchè non vogliate implementarne il numero di alberi.

Carpi è al 33°posto in Europa per polveri sottili e ogni anno sono 81 i defunti che nella nostra città sono classificati come morti evitabili. Proviamo a piantarli questi alberi e se da 81 le morti evitabili al prossimo report saranno 78 sarebbe già una vittoria".

m.s.c.