Parco della Rimembranza. Cominciano le proteste: "Sempre più cemento, ora invertiamo la rotta"

"La costruzione di un ulteriore chiosco in un’area molto preziosa del Parco della Rimembranza è l’occasione per una protesta e per manifestare l’apprensione dei cittadini e delle cittadine per lo stato del verde a Modena.

Non solo questo chiosco, ma tutti gli altri impianti, di dimensioni molto ragguardevoli, non si sarebbero dovuti costruire per rispetto del Parco della Rimembranza dedicato ai 960 caduti modenesi della Grande Guerra, per ognuno dei quali fu piantato un albero. Sono alberi ormai più che centenari, tra cui il cedro attorno al quale sorgerà il nuovo chiosco". Queste le parole che introducono il flash-mob – in programma stamattina alle 10 – promosso da Aria, con ritrovo al parco della Rimembranza, un’area verde ora al centro di numerosi dibattiti. "Un altro motivo della protesta è la recente notizia, senza consultazione né preavviso, della costruzione di edifici per ampliamenti delle mense nelle aree verdi di cinque scuole elementari: una consistente parte di giardino viene così sottratta ai bambini di quelle scuole – continuano gli organizzatori –. Ancora, ogni giorno assistiamo all’abbattimento di piccoli edifici di residenza privata, circondati da giardino, che sono sostituiti da edifici di maggiori dimensioni, con eliminazione pressoché totale del verde. Il nuovo Piano di Urbanistica Generale lo consente, e anzi lo incoraggia, così come consente di edificare a bordo strada: è cementificazione totale".

Ma non è finita qui. "Il verde è invece indispensabile in città per contrastare l’inquinamento e le isole di calore. Questo i cittadini lo sanno e lo hanno sperimentato a proprie spese in una situazione ormai gravissima che rende la nostra città sempre meno vivibile per inquinamento e temperature estreme". Uno scenario, quindi, che non mette di buonumore tanti residenti, ma anche i cittadini che oggi coglieranno l’occasione per aprire un dibattito con gli altri e far sentire la propria voce.

"Le criticità non sono una, ma numerose – entra nel dettaglio Rossella Ruggeri dell’associazione ’Circolo Arci Civica 15a’ che aderisce ad Aria – a partire dalla manutenzione, un problema che con il passare del tempo sta continuando ad aggravarsi sempre di più. Molto spesso il lavoro richiesto non viene eseguito e a pagarne le conseguenze siamo noi cittadini". L’elenco delle criticità però non termina qui. "Il chiosco che sorgerà vicino al maestoso cedro presente nel parco è l’ennesima testimonianza che questa città ha sempre meno verde e più cemento – continua Ruggeri –. Sorgerà su un terreno che non era mai stato edificato prima. Si tratta di un’area preziosissima, con un grande valore anche storico"

Le preoccupazioni quindi non mancano, soprattutto a fronte di uno "scenario angosciante – conclude Ruggeri –: Modena ha aree verdi importanti, ma serve fare di più, specialmente se pensiamo alle condizioni climatiche a cui dobbiamo far fronte. Abbiamo inolte sforato i limiti di inquinamento più e più volte: siamo a dei livelli gravi e la presenza del verde in città è fondamentale, imprescindibile. Anche epr questo i parchi vanno sempre di più tutelati, per gli importanti benefici che danno all’ambiente, agli anziani, ai bambini e alla cittadinanza tutta".

g. d. c.