Parco della Rimembranza: "Degrado e schiamazzi, i residenti sono sfiniti"

Rifiuti, schiamazzi, degrado. Sono soltanto alcune delle problematiche che da tempo "macchiano" il parco della Rimembranza, un’area verde ormai "abbandonata" alla cementificazione e alla movida. Tanto da portare alcuni residenti "a trasferirsi lontano da questa zona, perché esausti di questa situazione che si protrae ormai da tanto, troppo tempo" confida Rita Del Vecchio, presidente del comitato per la tutela del parco della Rimembranza, istituito nel 2014. Proprio lì, in quel manto verde oggetto di numerosi dibattiti, sono da poco comparse le transenne per il cantiere dell’"ennesimo chiosco" cioè una struttura che – come già evidenziato anche da Modena Volta Pagina – ha infuocato nuovamente gli animi di chi abita lì intorno. "In linea generale, dal punto di vista urbanistico, Modena è gravemente compromessa – prosegue –: è una città che avrebbe bisogno di essere presa per mano e ridisegnata completamente. A partire proprio dalla tutela delle aree verdi. Purtroppo noi residenti ci siamo ormai arresi, non possiamo di certo incatenarci alle transenne del cantiere: le nostre sono voci nel deserto. Con l’ennesimo chiosco verrà distrutta così l’ultima zona bella di questo parco, l’unica che non era ancora stata contaminata, costellata da panchine in granito, con un meraviglioso cedro e bellissimi cespugli di tasso che presumibilmente saranno tagliati. Il resto, purtroppo, è ormai polvere e fango. Non c’è più manutenzione nemmeno per quello che riguarda i giochi per i bambini, senza dimenticare le luci e gli arredi. Ormai interessa solo la movida e la musica". Un altro aspetto, questo, che sta mettendo in seria difficoltà i residenti: l’alto volume e le "percussioni martellanti" spesso e volentieri non fanno di certo dormire sonni tranquilli ai cittadini. Ma ad alimentare lo sconforto è anche "lo sfregio alla memoria" in quanto il parco è dedicato agli oltre 900 caduti modenesi nella prima guerra mondiale: "Inizialmente il numero delle piante era pari al numero dei caduti. Ma ormai nessuno se ne ricorda e non viene più onorato come meriterebbe – conclude –. È davvero una situazione esasperante e non sappiamo più che cosa fare. Come già suggerito in passato, la cosa migliore da fare era creare una zona di svago e di ristorazione al parco Novi Sad, più lontana dalle abitazioni: offrirebbe anche la possibilità di parcheggio che qui è difficilissimo da trovare specialmente per noi residenti".

g. d. c.