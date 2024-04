"Parco della Rimembranza, Memoria sfregiata"

"Questo sfregio memoriale e ambientale (quali danni saranno fatti al verde?) a vantaggio di privati è un’ulteriore grave svendita di ciò che è bene comune e che l’amministrazione tratta come patrimonio a disposizione". Modena volta pagina, Unione popolare e Possibile attacca l’amministrazione sul Parco della Rimembranza: "Nel Parco della Rimembranza l’amministrazione Pighi propose di costruire ben 12 chioschi: dodici! Successivamente si comprese questa follia, ma a nulla valse il tentativo di ridurre quella previsione. Ecco quindi che compare la vistosa recinzione con tanto di cartello che preannuncia i lavori per la costruzione del chiosco ’Il cedro’ di fronte a via Saragozza. Il sito è preziosissimo e monumentalmente sacro perché tutto il Parco della Rimembranza, insieme al monumento che ne è il fulcro, è luogo dedicato ai morti delle guerre. Questa condotta da assalto alla diligenza, per quanto riguarda l’urbanistica in particolare, di una giunta troppo ‘disinvolta’ suscita unanimi proteste tra coloro che amano Modena".