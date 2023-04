Parco della Terramara, doppio appuntamento

Doppio appuntamento al parco della Terramara di Montale in occasione della Festa della Liberazione: domani si va indietro nel tempo fino ’Alle origini del vetro’, mentre martedì 25 aprile torna ’Archeologi per un giorno’, con le sperimentazioni sul campo per genitori e figli, su prenotazione.

’Alle origini del vetro’ è la presentazione di archeologia sperimentale, curata dagli esperti di Officina temporis, che permette di comprendere la differenza tra i diversi materiali vetrosi, faïence, pasta vitrea e vetro, e conoscerne le tecniche di produzione e lavorazione, attestate in Europa fin dall’età del bronzo. Dalle indagini archeologiche condotte nelle terramare emergono soprattutto oggetti ornamentali connessi all’abbigliamento, come bottoni e perline, che erano, probabilmente, indicatori di prestigio sociale, data la raffinata fattura che spesso li caratterizza, oltre che per la natura stessa del materiale.

Dimostrazioni e laboratori concludono il percorso di visita che dallo scavo archeologico porta fino alla ricostruzione di una porzione del villaggio preistorico scoperto a Montale, condotto da uno staff di archeologi. Come di consueto, la visita si conclude con un laboratorio dedicato ai bambini e ai ragazzi (consigliato dai 6 ai 13 anni) che, per l’occasione, potranno creare ciondoli variopinti con i colori delle perle di vetro che da millenni ci affascinano (consigliato 6-13 anni).

Le visite sono guidate, iniziano alle 9.30 e partono ogni 45 minuti, per gruppi di 50 persone, non è obbligatoria la prenotazione ma si consiglia di verificare la disponibilità oraria.

Martedì 25 aprile torna l’amatissimo appuntamento di “Archeologi per un giorno” che mette letteralmente al lavoro tutti, bambini e genitori, per vivere l’emozione dello scavo archeologico nel luogo stesso in cui è avvenuto il ritrovamento della terramara di Montale. Dal rinvenimento all’osservazione e interpretazione dei reperti, i bambini ripercorrono i passi degli archeologi fino a diventare i protagonisti della ricostruzione della più antica Storia del nostro territorio.

Il laboratorio si svolge in più turni, con inizio alle 9.30, 10.30, 11.30, 14.30, 15.30, 16.30, 17.30. I posti disponibili sono limitati e, dunque, per partecipare è necessario prenotarsi: per telefono, ai numeri 335 8136948.