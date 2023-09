Parco delle Rimembranze, al via i lavori: "Finalmente apriremo il nostro ristorante"

La promessa è stata mantenuta: ieri mattina il settore Lavori pubblici del Comune ha iniziato i lavori di propria competenza e a proprio carico (60mila euro a bilancio) nell‘edificio comunale presente nel parco delle Rimembranze, che verrà adibito (come in precedenza) a ristorante. Qui, infatti, aprirà lo ‘Chalet 3.0 Park’: a maggio dell’anno scorso, infatti si sono aggiudicati il bando Simona V., titolare dello ‘Chalet 3.0’ di piazza Garibaldi, insieme ai suoi due soci. L‘intervento dovrebbe concludersi entro il mese di novembre. Contestualmente i nuovi gestori sono nella condizione di iniziare i lavori di loro competenza, potendo così l‘immobile essere riaperto per l‘attività di ristorazione cui è destinato, come spiega Paolo Malvezzi, assessore ai Lavori pubblici: "Abbiamo condiviso con gli assegnatari del bando un percorso che possa consentire loro di procedere con le lavorazioni all’interno del locale senza che queste si sovrappongano con le lavorazioni a carico del comune. Posso garantire che gli uffici hanno fatto tutto il possibile per consentire ai nuovi gestori di avviare al più presto la loro attività anche perché è interesse comune far sì che la cittadinanza possa riprendere a frequentare il parco con il nuovo ristorante".

"Siamo contenti che finalmente, dopo ben un anno e quattro mesi dall’aggiudicazione della gara di appalto, siano iniziati i lavori da parte del Comune – afferma Simona –. Non vediamo l’ora di vedere il progetto del nuovo locale realizzato. A breve anche noi inizieremo con gli interventi di ristrutturazione e di totale rinnovo del ristorante che auspichiamo di aprire nei primi mesi del 2024".

L’edificio di proprietà del Comune, costruito nel 1963, "fino dai primi sopralluoghi ha presentato parecchie criticità e la necessità di importanti lavori di manutenzione straordinaria da parte dell’Ente. I mesi si sono susseguiti, la burocrazia e i vari passaggi hanno fatto sì che ancora non era stato possibile intervenire sull’immobile, allungando quindi i tempi di apertura del nuovo locale. Tuttavia - sottolineano i soci - nonostante il protrarsi del tempo e il susseguirsi di ostacoli e trafile, non abbiamo mai smesso di credere in questo progetto bellissimo, ambizioso e ‘travolgente’, di riqualificazione del locale e di tutto l’ambiente circostante. L’obiettivo è, infatti, quello di creare un nuovo punto di riferimento per la città, un polo di ritrovo per le famiglie con bambini, per le compagnie e i giovani e per gli adulti, un posto che diventi un tutt’uno con il parco, integrandosi a esso. All’interno delle sale cercheremo di creare un file rouge con esso, progettando ambienti accoglienti, caldi e nel rispetto dell’ambiente e dell’eco sostenibilità. Inoltre, siamo sicuri che con l’apertura del locale l’area verde verrà rivitalizzata diventando un luogo di frequentazione: le doneremo quel valore aggiunto che al momento non ha: vita, movimento, partecipazione".

Maria Silvia Cabri