Parco delle Tre Fontane, parte la riqualificazione

Iniziano lunedi i lavori di riqualificazione del Parco delle Tre Fontane e della Torre dell’Acquedotto di via Gramsci a Formigine. Si tratta di un progetto di ampio respiro per il valore storico e urbanistico, finanziato per circa un milione di euro da fondi PNRR, cui si darà corso in due stralci, con conclusione prevista per la primavera prossima, quando la struttura compirà 90 anni.

La torre in cemento armato è servita da una scala a pioli che corre a fianco del tubo che porta l’acqua potabile e da una splendida scala ellittica esterna: l’area, recintata da un muretto in cemento bianco sovrastato da una cancellata in rete a pannelli verdi, conteneva un giardino pubblico, con fontane. Attualmente chiusa al pubblico, nonostante si trovi vicinissima al centro storico, l’area verrà recuperata con un restyling volto a migliorare le condizioni statiche dei corpi di fabbrica, restaurare i manufatti anche attraverso parziali ricomposizioni di elementi andati perduti, rimettere in funzione le fontane decorative, dare nuova vita al cortile e al patrimonio arboreo presente. Di grande rilevanza sarà anche l’intervento illuminotecnico, che assolverà un ruolo funzionale legato alla fruizione quotidiana ma anche più scenografico. "Quella di lunedi è una data storica per la nostra città: alla fine dei lavori – dice infatti il sindaco Maria Costi – la comunità formiginese potrà riappropriarsi di un giardino rimasto chiuso per più di quarant’anni".