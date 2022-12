Parco dell’Oltreferrovia, approvato il secondo stralcio

E’ stato approvato anche il secondo stralcio del progetto definitivo ed esecutivo per il ’parco Lama’, completando così l’iter per la realizzazione del parco urbano che è stato denominato ’Oltreferrovia’ in via Corbolani – Tre ponti.

Un progetto firmato dallo studio ’Mario Cucinella Architects’ insieme a ’Paisà Architettura del paesaggio Stignani Associati’ e ’Technion’, per un importo complessivo presunto di circa 1.736.000 euro, dei quali un milione per il primo stralcio funzionale, approvato l’agosto scorso e relativo alla parte centrale del parco, e 736.000 per il secondo, riguardante il completamento delle parti perimetrali.

Spiega Riccardo Righi (nella foto), assessore all’Urbanistica: "Mentre con questo atto si completa l’approvazione del progetto complessivo, a giorni contiamo di partire con l’assegnazione dei lavori per il primo stalcio, e a ruota di fare lo stesso per il secondo, in modo che – puntualizza – il cantiere non abbia soste e il parco possa essere pronto al più tardi nella primavera 2024".