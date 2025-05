Parco di Santa Giulia a Monchio. Aperto il bando per la gestione

Un bando di gara per l’affidamento e la gestione, promozione, valorizzazione e manutenzione del Parco Provinciale della Resistenza di Monte Santa Giulia a Monchio di Palagano e la gestione dell’annesso l’edificio polifunzionale. L’affidamento degli immobili sarà di cinque anni a partire dalla data di sottoscrizione della concessione, con la possibilità di rinnovo, per un uguale periodo e la scelta dell’affidatario avverrà secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. Il termine per la presentazione delle offerte è fissato per le ore 13 del 27 maggio prossimo e tutta la documentazione di gara è scaricabile sul sito internet della Provincia di Modena www.provincia.modena.it nella sezione "La Provincia informa", sottosezione "Avvisi pubblici".

Il Parco della Resistenza Monte Santa Giulia è stato istituito dalla Provincia di Modena per ricordare la strage di Monchio, Susano e Costrignano, l’eccidio di 138 civili compiuto dai nazifascisti della divisione "Herman Goering" il 18 marzo 1944 e si sviluppa su 27 ettari di superficie prevalentemente boschiva presso Monchio di Palagano, a 935 metri sul livello del mare. La copertura vegetale dell’area è formata da querce, castagni, carpini, frassini, mentre numerose sono le specie animali presenti.

Oltre al Centro Servizi, il Parco è dotato di un’area turistica attrezzata con barbeque, panchine, capanne, tavoli, fontane, servizi igienici, oltre ad un bar ristorante. Il Parco di Santa Giulia dispone di due itinerari didattici tematici, uno naturalistico e uno storico, lungo i quali sono dislocati 14 pannelli esplicativi. All’ingresso del Parco è allestito il Memorial Santa Giulia, un imponente complesso scultoreo composto da quattordici grandi monoliti in pietra, creati da artisti di diverse nazionalità, sui temi della pace, della libertà e della fratellanza. Sulla cima del monte all’interno del Parco sorge in solitudine la pieve romanica dedicata a Santa Giulia.

w. b.