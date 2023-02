Parco Ducale, restyling e altre 25 telecamere

Sono iniziati i lavori che porteranno alla completa riqualificazione del Parco Ducale, attraverso un finanziamento ottenuto dall’Amministrazione comunale per un ammontare di quasi 2 milioni (1.964.419 euro, per la precisione) grazie ai fondi del Pnrr. "E’ il primo cantiere Pnrr che entra in funzione in città: partiremo dalle potature e presto si potranno vedere le prime migliorie anche alla Casa nel Parco, dove realizzeremo un ascensore in grado di consentire a chiunque di poter usufruire del teatro ospitato dalla struttura", spiega il vicesindaco con delega ai fondi del Pnrr Alessandro Lucenti, che non nasconde la propria soddisfazione. Quello del Parco Ducale di Sassuolo, infatti, è uno dei nove progetti presentati – erano più di mille quelli presentati al Ministero a livello nazionale, 103 quelli in Emilia Romagna – che si sono aggiudicati il finanziamento messo a gara con il ‘Bando Pnrr Restauro e Valorizzazione parchi e giardini storici’ ed ha ottenuto praticamente il massimo dell’importo finanziabile, che era di 2 milioni a progetto, guadagnandosi anche i complimenti dell’assessore regionale alla Cultura e Paesaggio Mauro Felicori. "Si dimostra ancora una volta quanto il nostro territorio sia capace di cogliere le opportunità offerte dal Pnrr. Enti, istituzioni, associazioni, imprese e privati cittadini hanno dato dimostrazione di una grande capacità progettuale", ha detto Felicori, mentre Lucenti ha evidenziato come "il Parco Ducale non rappresenta solamente il più grande polmone verde di Sassuolo, ma è anche il più importante luogo d’aggregazione cittadina, punto di riferimento per i giovani, gli anziani e le famiglie. Giungere alla sua completa riqualificazione è stato da sempre uno dei nostri principali obiettivi". Quanto al progetto in sé, gli interventi di breve periodo mirano a ripristinare l’integrità dei filari alberati che corredano i viali monumentali con la piantumazione di esemplari arborei di giovane età che saranno alimentati dal nuovo impianto di irrigazione, cui verranno collegati cavi irrigui per l’irrigazione "a scorrimento" derivati dal Canale MaestroGiracanale e del relativo sistema idraulico. Sono inoltre previsti sia il recupero del viale principale con pioppi ’Populus nigra Italica’ che il restauro e il riordino degli altri percorsi storici.

Il progetto comprende anche l’installazione di un sistema di videosorveglianza lungo i percorsi principali ed in prossimità della Casa nel Parco con 25 nuove telecamere e proprio la Casa nel Parco sarà oggetto di un ambizioso restyling che ne garantirà il recupero e la rifunzionalizzazione. Si procederà, infine, all’implementazione dell’impianto esistente con illuminazione a led in corrispondenza degli accessi laterali del Parco, in prossimità della Casa del Parco e degli edifici adiacenti.

s.f.