Parco Estense, gli inquilini: "Senz’acqua e con i topi. Diffidiamo il Comune"

Dopo tre anni dall’ingresso dei primi inquilini nelle palazzine del ’Parco Estense’ gli inquilini, oltre 300 e suddivisi su 125 appartamenti, si sono rivolti all’U.Di.Con Emilia Romagna per trovare una soluzione alle situazioni di disagio, degrado e inefficienza che si sono trovati a vivere quotidianamente. "Il problema più grave è la comunicazione", spiega Stefania Tamburi, vicepresidente dell’associazione ’Inquilini del Parco Estense’. "Gli unici contatti che abbiamo con l’amministrazione dei condominii – che ha sede fuori Modena – è quando bisogna pagare. Per quanto riguarda la manutenzione ordinaria e straordinaria non abbiamo un dialogo o se c’è si apre dopo molto tempo. Per questo, dopo numerosi tentativi, ci siamo rivolti all’Unione per la Difesa dei consumatori".

In concerto con U.Di.Con "si è deciso di inviare nei giorni scorsi una diffida ufficiale sia ai proprietari degli stabili che al Comune, che avranno dieci giorni di tempo per prenderne atto e rispondere", chiosa la presidente Debora Ferrari. "Questa iniziativa coinvolge anche il Comune nella speranza che la sua voce consenta di creare un tavolo per dialogare. Proprio il dialogo è la problematica maggiore con l’azienda responsabile (la InvestiRE SGR SpA, con sede a Roma) e trovare delle soluzioni. Il Comune ha diritto e dovere di aver voce in capitolo in quanto è stata la città a sbloccare l’avvio dei lavori dopo diverse polemiche con la condizione che i primi cinque stabili fossero offerti con canone di affitto concordato ai richiedenti, su graduatoria, in un progetto di ’Housing Sociale’, anche in funzione della crisi abitativa che colpisce la città".

"Canoni comunque importanti: la media è di 6-700 euro al mese per appartamento a cui vanno aggiunte le spese condominiali fisse e regolabili con conguaglio e un contributo annuale di 1800 euro a palazzina per la manutenzione del verde", spiega il presidente dell’associazione degli Inquilini Claudio Zoboli in concerto con i vicini intervenuti. "Il conguaglio è privo di diciture: sappiamo che paghiamo ma non ci viene detto per cosa". Stesso discorso vale per il verde: "Prima era campagna, ma ora le ’aiuole’ e i ’prati’ sono composti da terra di riporto che è destinata a rimanere brulla. Bisognerebbe intervenire seriamente, dall’aratura alla cura",,, continua un residente.

I problemi denunciati dall’associazione però non si fermano al prato: le lamentele e le richieste di intervento, inascoltate, riguardano tutti i piani delle palazzine consegnate appena tre anni fa: "La mancanza di comunicazione e di trasparenza si riflettono in problemi grandi, come le problematiche alle porte basculanti dei garage o a un ascensore rotto e riparato dopo tre settimane nelle quali una residente in emergenza medica è stata dovuta essere portata giù a braccia", racconta Tamburini. "O al fatto che 125 famiglie si trovino spesso senza acqua, calda o fredda, ma che quando riparte è fangosa. Acqua pagata profumatamente non essendo stata mai effettuata la voltura a privato dopo la costruzione (costando quindi molto di più), ma acqua che non manca nei sotterranei e nei solai, dove alla prima precipitazione si accumula, per la gioia dei topi, anche a causa di errori costruttivi e perché molti tombini sono ancora da ultimare".