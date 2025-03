Parco Gelmini, apre la nuova area cani

Da sabato gli amici a quattro zampe in città avranno uno spazio dedicato in più in cui correre liberamente e giocare in sicurezza. Apre, infatti, la nuova area di sgambamento cani attrezzata, di circa 800 metri quadrati, all’interno del parco Gelmini, nella zona di via Mafalda di Savoia. Lo spazio è accessibile da via Gelmini tramite attraversamenti pedonali e da via Silvati con accesso diretto.

A inaugurare l’area, sabato alle 16, saranno, insieme ad altri cani, Marta e Dana, accompagnate dai rispettivi ‘padroni’, cioè il sindaco Massimo Mezzetti e l’assessora al Benessere animale e Sanità Francesca Maletti, insieme all’assessore ai Lavori pubblici Giulio Guerzoni.

L’intervento, del valore di 35 mila euro, avviata a fine novembre, ha l’obiettivo di consentire ai cani di correre in libertà privi di museruola e senza essere tenuti al guinzaglio, sempre sotto il monitoraggio degli accompagnatori e nel rispetto del regolamento.

La realizzazione dell’area cani nella zona è la risposta alla richiesta di cittadini arrivata all’Amministrazione a febbraio 2023 attraverso una petizione. Tale esigenza è emersa a fronte del sempre più cospicuo numero di possessori di cani, non solo residenti nel quartiere, e vista l’assenza di un’area dedicata in zona.

I lavori hanno riguardato, in particolare, la realizzazione di una recinzione dell’area in rete metallica plastificata con accesso pedonale per i fruitori (una platea d’ingresso in materiali permeabili) e carrabile per i mezzi di manutenzione, l’installazione di una fontana di abbeveramento cani con relativo impianto idraulico per l’alimentazione, l’ampliamento dell’impianto di illuminazione con nuovi corpi illuminanti a led, oltre alla sistemazione generale delle aree. Nello spazio dedicato, inoltre, sono stati messi a dimora nuovi alberi di seconda grandezza per creare un adeguato ombreggiamento delle zone di sosta, è stato realizzato un impianto di irrigazione a corredo del verde e sono stati collocati elementi di arredo come panchine, portarifiuti e cartelli informativi.