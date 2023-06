Parco Gerosa, lavori per rinnovare il percorso pedonale

Al Parco Gerosa sono iniziati i lavori per riqualificare il percorso pedonale interno sostituendo la ghiaia attuale con una nuova pavimentazione più stabile e facilmente percorribile da tutti. Sul percorso già esistente sarà posato un nuovo materiale compatto e drenante composto da graniglia naturale compattata e rullata dello spessore di 12 centimetri. Complessivamente l’intervento interessa un totale di 400 metri lineari di sentiero per una larghezza di 2 metri. Il sentiero sarà completato con un cordolo di contenimento in calcestruzzo su entrambi i lati per l’intera lunghezza.

Il cantiere durerà circa tre settimane e la conclusione dell’intervento di riqualificazione è prevista nella prima quindicina di luglio. L’intervento, coordinato dai tecnici del servizio Manutenzione del verde del Comune di Modena, ha un valore di 50 mila euro (più Iva) e viene svolto nell’ambito di un programma di manutenzione che riguarda in particolare la zona della Sacca.