Parco Giochi di Villa Gandini a Formigine: parte il cantiere

Via al cantiere dal quale nascerà il nuovo parco giochi di Villa Gandini, situato nei pressi dell’area verde più amata dai formiginesi. La nuova area ludica, figlia di un investimento di corca 300mila euro, sarà allestita un po’ più internamente rispetto a quella attuale, perfettamente accessibile attraverso percorsi idonei ma più protetta nel verde. "Sarà uno spazio accessibile a tutti, comprese le persone con disabilità, e attrattivo per tutte le fasce di età", sottolinea l’assessore all’Ambiente Giulia Bosi ch aggiunge come si sia cercato di creare "un ambiente che abbia anche particolare attenzione alla sostenibilità, prediligendo attrezzature ludiche con cicli produttivi a bassa emissione di carbonio e prodotti realizzati in plastica e tessuti riciclati".

Fulcro del nuovo parco uno spazio attrezzato principalmente per i bambini più piccoli e dedicato all’equilibrio, con un gioco a molla che ricorda le ninfee del vicino laghetto, altalena a tema floreale, una barra di equilibrio e scivolo. Poi vi si troveranno diversi tunnel, tazza e anello rotanti, trampolini, altalene, oltre ad una torre decorata in sommità con le foglie del ginkgo, mentre un nuovo sistema di illuminazione andrà a integrare quella esistente.

"Il filo conduttore del progetto è uno stretto dialogo con la natura circostante, con i suoi colori e le sue forme. Ad esempio, le tinte utilizzate per la pavimentazione saranno quelle che richiamano le foglie del ginkgo, dunque principalmente verde e ocra nelle loro declinazioni cromatiche".

L’inaugurazione sì terrà, all’interno del programma del Settembre formiginese, il prossimo 30 settembre.