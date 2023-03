Parco giochi inclusivo a Finale I volontari: "Sogno realizzato"

È davvero un sogno realizzato: "Penso che sia la cosa più bella che abbiamo fatto in trent’anni della nostra associazione", esordisce emozionato Arturo Panzanini, ‘motore’ e anima del gruppo "Aggiungi un posto a tavola" di Finale. Domenica 2 aprile, nei Giardini pubblici, verrà finalmente inaugurato il parco giochi ‘Ciao Manu’, un’area attrezzata tutta dedicata ai bambini: ci sono un castello alto 15 metri, un drago di cinque, scivoli, altalene, in tutto 14 giochi nuovi di zecca, alcuni dei quali sono particolarmente dedicati ai bimbi con difficoltà che possono così divertirsi insieme ai loro amici. Il parco (dedicato a Manuela Fiozzi, consigliera dell’associazione, prematuramente scomparsa) ha richiesto un investimento di circa 170mila euro: una somma ingente che "Aggiungi un posto a tavola" è riuscita a coprire grazie al ricavato di feste e momenti ricreativi e alle offerte di più di 170 donatori (singoli cittadini, commercianti, attività), e grazie al fondamentale contributo di 90mila euro del Comune, con le due amministrazioni Palazzi e Poletti che si sono succedute. L’idea del parco è nata subito dopo il terremoto del 2012: "Abbiamo pensato ai bambini che in quei momenti drammatici non dovevano perdere il sorriso", spiega Panzanini, gigante buono, conosciutissimo non solo a Finale....