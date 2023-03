Parco, il caso chioschi Serafini vince la causa "Subito il permesso per riaprire Habanero"

Il parco delle Mura potrebbe tornare al suo antico splendore. Infatti, se da una parte il Comune ha finalmente dato il permesso a costruire al Lido Park - precipitato nel degrado dopo le vicissitudini giudiziarie che hanno coinvolto i locali - dopo dieci anni il Tar ha sancito il diritto a prender parte al progetto di ricostruzione dei chioschi anche per Carlo Serafini. Il titolare dell’Habanero, aveva vinto la causa di merito nel 2021, ma il Comune si era sempre opposto al rilascio del permesso a costruire, impedendo quindi la costruzione del chiosco. La quarta sezione del consiglio di Stato aveva sottolineato che non vi erano state responsabilità del gestore del chiosco sul ritardo nell’inizio dei lavori, dando ragione al Tar che aveva dichiarato illegittimo il provvedimento del Comune che faceva decadere il permesso. Per la struttura, nel 2014, il Comune aveva infatti dichiarato la decadenza dell’atto nell’ambito del progetto di riqualificazione urbanistica e valorizzazione commerciale del Parco delle Mura. Tra l’altro nel corso della causa – faceva presente il Consiglio di Stato – era emerso come anche gli altri due titolari dei chioschi, ovvero Zoocky ed Elio, avessero iniziato i lavori in ritardo. "Nel 2021, il Consiglio di Stato ha definitivamente dichiarato illegittima la decadenza dei titoli abilitativi rilasciati a Serafini per la costruzione del nuovo chiosco, rigettando l’appello del Comune avverso la Sentenza del Tar Bologna che aveva accolto il ricorso di Serafini - fanno presente gli avvocati Poliselli e Tranchino – Nell’ultimo anno e mezzo, Serafini ha chiesto più volte il rilascio di un nuovo permesso di costruire, dichiarandosi sempre disponibile ad un dialogo con l’amministrazione per stabilire di comune accordo le modalità di ripresa del progetto. Dal Comune di Modena, però, non è mai stata fornita alcuna risposta concreta, al netto di alcuni incontri interlocutori e non risolutivi". Dopo alcune diffide formali, al fine di ottenere il rilascio di un nuovo titolo, Serafini ha dovuto proporre di nuovo ricorso. Nei giorni scorsi è arrivata la sentenza. Il Tar ordina al Comune "di porre a compimento con sollecitudine il procedimento avviato con le diffide di parte ricorrente", stabilendo che il necessario iter "dovrà essere ultimato – sotto la responsabilità del dirigente del Settore Ambiente, Edilizia privata e Attività produttive – entro il termine perentorio di 30 giorni". In sostanza il Comune ora ha un mese di tempo per concludere l’iter che permetta al titolare di iniziare i lavori. "Il Collegio non ha ritenuto opportuno, per il momento, nominare un commissario ad acta che si sostituisca all’amministrazione nel dar corso all’attività omessa - conclude il legale - pur riservandosi di nominarlo nel caso di perdurante inerzia (con segnalazione alle competenti autorità). Si tratta di un provvedimento forte, che sancisce una volta di più il diritto di Serafini a prender parte al progetto di ricostruzione dei chioschi. Sono passati quasi 10 anni dall’inizio di questa vicenda e ci auguriamo che – dopo questa sentenza – il Comune finalmente adempia e metta Serafini nelle condizioni di costruire". Nel motivare la decisione i giudici fanno presente infine come le prescrizioni della Soprintendenza non delineano ostacoli oggettivi e insormontabili per la riqualificazione del chiosco.

Valentina Reggiani