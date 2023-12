"Parco in stato di abbandono, si faccia qualcosa"

In via Stazione, a pochi metri dalla sede del Municipio, sorge un grande parco dove bambini, adulti e famiglie vanno a giocare o a far sgambare i cani. Peccato che sia lasciato in uno stato di abbandono, come segnalano alcuni residenti. "La situazione va avanti da molto tempo – spiegano –. La manutenzione non viene fatta. Lungo i viali i tigli sono praticamene tutti ammalati. La maggior parte presenta grossi buchi su tronchi e rami. Non vengono potati da tempo, come dimostrano i rami secchi a penzoloni. Le foglie non vengono mai raccolte. Essendo gli alberi molto alti, con l’autunno cadono le foglie e finiscono sui nostri marciapiedi, nei giardini, nelle grondaie e caditoie intasandole. Se gli alberi venissero potati regolarmente non solo sarebbero più sani, ma si eviterebbe che le foglie causassero problemi a chi vive vicino al parco. Per non parlare delle radici dei pioppi che emergono dal terreno e dei buchi, mai coperti, delle piante che sono state sradicate. Abbiamo più volte segnalato al Comune lo stato di abbandono in cui è lasciato il parco, ma continuano a risponderci che non ci sono soldi per la manutenzione.

Adiacente, c’è l’edificio dell’ex stazione dismesso da tempo e a rischio crollo, dove trovano riparo anche senzatetto. Inoltre, vicino al parco c’è il cimitero e lungo il viale ci sono lampioni che da tempo non funzionano. Come mai quest’area è lasciata nel completo abbandono? Periodicamente andiamo a segnalare la situazione, ma non cambia nulla. Ci sentiamo presi in giro. Per intervenire il Comune aspetta che qualcuno si faccia male? O che cada un albero come è successo alcuni mesi fa quando un pino nel giardino dell’ex asilo è crollato sul tetto di un edificio".

a.g.