Parco intitolato a Piersanti Mattarella

Alle ore 10 di martedì prossimo, 21 marzo, sarà scoperta la targa per dedicare a Piersanti Mattarella l’area verde di via Peruzzi tra l’autostazione e il liceo "Manfredo Fanti": la data è stata scelta in quanto è la "Giornata della memoria e dell’impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie". Sono in programma gli interventi del sindaco Alberto Bellelli, della dirigente scolastica Alda Barbi e degli studenti delle classi quinte, fra i protagonisti del percorso che ha portato alla decisione di intitolare il parchetto alla figura del presidente della Regione Siciliana barbaramente ucciso da "Cosa nostra" nel gennaio del 1980. Nel giugno scorso, infatti, alla fine di un corso sul tema mafia, tre classi quarte scrissero al sindaco proponendo di dedicare a Piersanti Mattarella l’area prospiciente il loro plesso.

Un’idea accolta con favore dalla Giunta comunale che, sentito il parere consultivo espresso all’unanimità dalla Commissione toponomastica, ha poi deliberato formalmente l’intenzione di onorare la figura di Piersanti Mattarella, intenzione accolta dalla Prefettura con il decreto di competenza. "Tutta la cittadinanza è invitata alla cerimonia".