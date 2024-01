Parco Paltrinieri Anderlini . Dopo la petizione dei residenti inaugurata la nuova area cani

C’erano già una decina di cani intenti a correre e giocare liberamente ieri mattina all’inaugurazione dell’area di sgambamento al parco Paltrinieri Anderlini, tra via Benedetto Croce e via Giovanni Boccaccio. Tra questi anche Zorro e Mimì, gli amici a quattro zampe del sindaco di Modena Gian Carlo Muzzarelli che, per l’occasione, se li è portati dietro: "Siamo contenti, abbiamo soddisfatto un’esigenza che arrivava direttamente dai residenti - ha commentato -. Ogni opera, anche di questo tipo, alza il livello della qualità urbana, del valore delle abitazioni e degli immobili". La richiesta di un’area cani era infatti arrivata sulla scrivania del sindaco ad aprile dello scorso anno tramite una petizione: "Avevamo bisogno di creare uno spazio apposta per loro, in modo che non disturbassero gli altri residenti, anziani e bambini prima di tutti" ha spiegato Mara Schiatti, presente all’inaugurazione con il suo cane. Il parco Paltrinieri non è grande, motivo per cui era stata sollevata qualche polemica legata all’area cani: chi la voleva fortemente, come la signora Mara, e chi sosteneva che avrebbe tolto spazio agli altri frequentatori e che i padroni dei cani si sarebbero dovuti servire dell’area apposita già presente in via Canaletto sud.

"Ma siccome in questa città c’è una forte sensibilità rispetto agli animali e qui ci sono tante case con altrettanti animali che meritano uno spazio in cui essere liberi da guinzaglio e museruola, abbiamo scelto di ascoltare i firmatari della petizione e di ragionare con la logica: abbiamo in mente una città compatta e, per fare questo, dobbiamo creare in tutti i quartieri vicinanza, qualità e opportunità di benessere", ha spiegato Muzzarelli. Anche la controparte, tuttavia, non è rimasta totalmente inascoltata: il progetto iniziale, che prevedeva uno spazio di mille metri quadri, è stato ridimensionato portando l’area cani a 720 metri quadri. L’intervento, del valore di 30mila euro (di cui 10mila come contributo del Conad Nord Ovest), è partito a metà novembre e ha riguardato le potature del verde, la realizzazione di una platea di ingresso, la posa di una recinzione con accessi sia pedonali (per cani e padroni) che carrabili per i mezzi di manutenzione, oltre a una serie di arredi: cestino, fontana di abbeveramento, cartello informativo, una panchina e - dettaglio decisivo per i residenti - due nuovi lampioni che si accendono al tramonto e si spengono all’alba. "Ora che abbiamo più illuminazione aumenterà anche il livello di sicurezza della zona", ha commentato Milena Seghedoni, anche lei intervenuta all’inaugurazione in compagnia del suo amico a quattro zampe. "Non c’era mai nessuno in questa parte del parco, era buio, sempre sporco e malfrequentato. L’illuminazione aggiuntiva è fondamentale", le ha fatto eco Daniela Salami. L’impegno del Comune nei confronti degli amici a quattro zampe non finisce qui: sono in fase di progettazione altre due aree di sgambamento, sempre su richiesta dei cittadini, una ai Giardini Ducali e una in via Mafalda di Savoia.