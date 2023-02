"Parco Pertini nel degrado Ripristinare subito i giochi"

Sul caso della rimozione di molti giochi presenti all’interno dell’area bambini al parco Pertini, interviene Luca Negrini, Presidente cittadino di Fratelli d’Italia: "Continua ad essere evidente la mala gestione degli spazi pubblici dedicati ai più piccoli– attacca – Dopo le segnalazioni che raccontavano delle aree giochi transennate e inagibili adesso assistiamo alle silenti rimozioni dei giochi senza tenere conto del danno fatto alla comunità. Come comunicatoci da molte famiglie che frequentano l’area con i propri figli, il parco Pertini si presenta senza l’isola centrale che ospitava un grande scivolo molto utilizzato dai piccoli modenesi e senza altri due giochi a dondolo anch’essi totalmente rimossi. Le segnalazioni giunte di recente raccontano anche di come non sia garantita la sicurezza in quanto il terreno presente, a seguito della rimozione, presenta molti dislivelli e scalini’ pericolosi per i bambini. Sono presenti anche bidoni della spazzatura rotti, non saldati e anch’essi estremamente pericolosi". prosegue Negrini.

Altro temache già inizia ad emergere è quello del degrado e della pulizia. "È facile intuire, infatti, che alla sera la zona sia oggetto di utilizzo da parte di sbandati che bevono e gettano spazzatura per terra. Sono state rinvenute birre, cartine per il fumo, spazzatura di vario genere oltre che sul suolo anche all’interno dei cespugli che delimitano il parchetto". Fratelli d’Italia chiede che sia "ripristinata l’isola centrale con un nuovo scivolo. Che siano sostituiti i dondoli rimossi e che sia celermente posata la pavimentazione di gomma anti urto volta a garantire la sicurezza in caso di caduta. Che sia totalmente ripulita e sistemata l’intero parchetto. Ricordiamo che le aree giochi, frequentate da numerose famiglie, dedicate ai bambini, oltre ad assumerne una funzione ludica, fungono anche da deterrente per il degrado", conclude Negrini.