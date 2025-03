Parco Rimembranze, la protesta: "Stop tardivo, irreparabile scempio. Alberi compromessi dagli scavi"

Nonostante il Comune abbia fermato i lavori per la realizzazione dei percorsi pedonali a gradoni nel Parco delle Rimembranze di fronte al complesso dell’ex Caserma Fanti (che sarà trasformato in appartamenti di pregio), ieri mattina i comitati si sono comunque dati appuntamento in viale Rimembranze per ribadire la loro contrarietà al progetto. Il sit-in, promosso dai comitati Verde Brillante, BoschiAModena, Mobastacemento, Cittadini Saragozza e dall’associazione Italia Nostra Modena, ha visto la partecipazione di una cinquantina di persone. I comitati denunciano che, per consentire l’accesso diretto dal giardino privato dell’edificio al parco pubblico, è stata necessaria una profonda trasformazione dell’area, con scavi fino a 4 metri di profondità e il conseguente danneggiamento dell’apparato radicale di alberi storici, tra cui un cedro del Libano secolare. La prima associazione a puntare il dito è stata Italia Nostra. "Siamo lieti della sospensione dei lavori, ma si tratta una decisione tardiva – ha dichiarato Giovanni Losavio, presidente della sezione di Italia Nostra di Modena e presidente onorario dell’associazione a livello nazionale – perché nel frattempo è stato consumato uno scempio che temo sia irreparabile. Benissimo, invece, l’impegno dichiarato dall’assessore di rivedere radicalmente il progetto per renderlo conforme alle esigenze di tutela del parco, un bene riconosciuto di interesse storico-artistico. Per un bene culturale – rincara Losavio – gli unici interventi ammessi sono la manutenzione e il restauro. Quanto è stato fatto finora è un vero e proprio massacro, come ha ammesso lo stesso assessore, affermando la necessità di sostituire il progetto con uno più rispettoso delle esigenze conservative e restaurative. Si apre così la possibilità di una svolta che riteniamo doverosa e necessaria. Ciò che invece stupisce, anzi scandalizza, è l’assenza della Soprintendenza, che ha avallato questa operazione che distrugge un bene culturale". Secondo il Comitato Verde Brillante, quanto sta accadendo nel Parco delle Rimembranze rappresenta un’altra grave compromissione del patrimonio verde modenese dopo l’abbattimento degli alberi di piazzale Riccò, dove poche settimane fa l’associazione aveva organizzato una manifestazione per denunciare l’accaduto. "Chiunque provi a guardare oltre le reti oscuranti, che in parte impediscono di cogliere la portata dell’intervento – spiega Beniamino Grandi, rappresentante del Comitato Verde Brillante –, può rendersi conto della gravità della situazione. L’apparato radicale di molti alberi è stato gravemente compromesso, e temo che oggi si stia scrivendo la perizia che, tra qualche anno, porterà a richiederne l’abbattimento, proprio come è accaduto in piazzale Riccò dove furono gli scavi effettuati una decina di anni prima a compromettere la stabilità degli alberi". "Ma questo – denuncia Grandi – non è l’unico problema. L’intervento avrà un forte impatto ambientale: da un lato, comporterà la sottrazione di verde pubblico; dall’altro, un’ingente colata di cemento altererà l’aspetto del parco. Basta guardare il progetto per rendersi conto dell’imponenza dei muri di contenimento previsti per sostenere gli scavi. Come se non bastasse, gli interventi creeranno barriere architettoniche, rendendo di fatto inaccessibile lo spazio alle persone disabili".