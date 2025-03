Parco Rimembranze, lavori sospesi: "Il cantiere alla caserma Fanti danneggia le radici del Cedro"

Comitati, movimenti e associazioni si erano scagliati contro il cantiere. E l’amministrazione comunale è intervenuta sospendendo i lavori. Stop alla realizzazione dei percorsi pedonali a gradoni nel Parco delle Rimembranze di fronte al complesso dell’ex Caserma Fanti in corso di restauro. "Dopo un sopralluogo eseguito nei giorni scorsi – spiegano dal Comune – i tecnici del servizio comunale del Verde hanno contattato l’azienda per disporre la sospensione dei lavori".

L’intervento richiedendo scavi fino a 4 metri di profondità, nelle procedure di esecuzione delle opere, "potrebbero infatti provocare il danneggiamento all’apparato radicale di un cedro del Libano adiacente". I tecnici hanno inoltre richiesto che venga fatta "una tomografia sonica" dell’apparato radicale dell’albero per valutarne la resistenza meccanica e la stabilità. "Abbiamo sospeso il progetto – sottolinea l’assessora al Verde, parchi e forestazione urbana Carla Ferrari – e avviato le opportune valutazioni tecniche al termine delle quali siamo pronti a una modifica sostanziale del progetto che vada nella direzione della tutela della porzione del parco pubblico".

Il collegamento attraverso il parco delle Rimembranze previsto nel progetto approvato dalla precedente amministrazione (in variante parziale al Programma di riqualificazione per la valorizzazione urbanistica e commerciale del Parco delle Mura) e autorizzato dalla Soprintendenza, è stato progettato per rendere fruibile alla cittadinanza una porzione di terreno, storicamente privata e a uso esclusivo, prima dei monaci, poi degli studenti dell’Istituto dei cadetti matematici pionieri e Accademia nobile militare estense. In particolare, il progetto prevede un’apertura simile a quella oggi presente su via San Pietro, a fianco del sagrato, con l’inserimento di un semplice varco ribassato chiuso da portoni in legno massello. "L’interazione tra il cortile interno e il Parco delle Rimembranze ha l’obiettivo di raccordare due parti della città che, dopo la demolizione delle mura, furono bruscamente separate e poste su piani altimetrici differenti. L’area di sedime dell’immobile ottocentesco risulta essere circa 2,20 metri più bassa rispetto alla quota di calpestio del parco dei viali".

Stamattina è in programma il sit-in in viale Rimembranze angolo via Saragozza organizzato dai comitati Verde Brillante, BoschiAModena, Mobastacemento, per la tutela del Parco della Rimembranza, Cittadini Saragozza e Italia Nostra Modena. "La società immobiliare che ha restaurato l’ex Caserma Fanti per farne una residenza di lusso – scrivono i comitati – ha ottenuto di poter aprire un passaggio diretto dal giardino privato dell’ex Caserma al Parco pubblico. Purtroppo tra i due spazi verdi c’è un dislivello di oltre due metri e tutta l’area confinante del Parco, dove sono presenti l’unica testimonianza delle distrutte mura cittadine e le statue centenarie di due garibaldini provenienti da largo Garibaldi, ha dovuto subire una profonda e radicale trasformazione per consentire il passaggio ai condomini della privata residenza".