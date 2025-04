"Parco Rimembranze, le indagini continuano ci sono abusi e illeciti?"

Si continui a indagare se sia stato commesso il reato di abuso edilizio e di uso illecito di bene culturale. Nessuna archiviazione, il giudice per le indagini preliminari non ha accolto la richiesta del pubblico ministero e ha disposto la prosecuzione delle indagini sui lavori in corso nell’edificio vincolato dell’ex Caserma Fanti.

A renderlo noto è Italia Nostra (la segretaria di Modena è Giuseppina Tonet) che spiega come "è necessario dunque accertare se per trasformare in condominio di lusso la Caserma Fanti sia stata osservata la disciplina edilizia dettata dal Comune di Modena per il restauro scientifico, con il divieto di modificare le facciate dell’edificio vincolato e di alterare la distribuzione interna degli spazi".

Tra i rilievi delle associazioni ambientaliste in questi mesi quello che per consentire l’accesso diretto dal giardino privato dell’edificio al parco pubblico è stata necessaria una profonda trasformazione dell’area, con scavi fino a 4 metri di profondità e il conseguente danneggiamento dell’apparato radicale di alberi storici, tra cui un cedro del Libano secolare.

Italia Nostra sottolinea come "il decreto che riconosce l’interesse storico e artistico dell’Ex Caserma Fanti registra l’articolazione dei prospetti in tre ordini di aperture, finestre quindi anche al piano terra (e vuole rispettata la tipologia delle caserme militari della prima metà dell’Ottocento)". Si deve in pratica indagare "se sia stato commesso il reato di abuso edilizio e quello più grave di uso illecito di bene culturale". Basta guardare, fanno notare da Italia Nostra, "che la facciata su via Saragozza è stata modificata, le finestre al piano terra del partito architettonico vincolato dalla Direzione regionale beni culturali sono state trasformate nelle porte di misura giusta del passo di una moderna autovettura e gli unitari vasti spazi interni (la vincolata tipologia) sono stati alterati, frammentati in 32 appartamenti in regime di condominio".

È fatta infine "giustizia della posizione dell’Ufficio tecnico comunale che ha omesso di adempiere al proprio compito istituzionale di vigilare sulla osservanza della disciplina edilizia e anzi in conferenza di servizi ha abilitato la prosecuzione dei lavori di radicale ristrutturazione della Caserma, nell’erroneo – assurdo - convincimento che l’autorizzazione della Soprintendenza (non sovraordinata, come è stato anche di recente ripetuto, ma distinto autonomo ordine di competenze) prevalesse sulla vincolante disciplina edilizia comunale e avesse quindi esonerato dall’esercizio del compito di vigilanza".

Gianpaolo Annese