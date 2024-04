Parco San Francesco, in arrivo nuove risorse

Arrivano altri fondi europei per finanziare progetti presentati dal Comune di Nonantola. E’ stato infatti promosso anche il progetto candidato al bando per la "Progettazione e realizzazione di infrastrutture verdi e blu", che riguarda la valorizzazione del parco al centro dell’area residenziale San Francesco. L’obiettivo è quello di migliorare la zona, sia in termini di fruibilità degli spazi, sia per lo sviluppo della qualità ambientale. Il costo complessivo dell’intervento è di circa 160.000 euro, il 75% del quale sarà coperto tramite le risorse europee assegnate dalla Regione. Il restante 25% sarà messo a disposizione con il bilancio comunale.

"Il miglioramento della fruizione da parte dei cittadini – spiegano dal Comune – sarà garantito dallo sviluppo delle connessioni interne e dal ripristino dei percorsi di attraversamento, nonché dall’inserimento di aree attrezzate per la sosta e per attività ricreative. Un importante intervento di piantumazione sarà funzionale ad assicurare il benessere alle persone, la qualità ambientale e microclimatica, oltre all’incremento e tutela della biodiversità". L’assessora all’Ambiente, Tiziana Baccolini, commenta: "E’ un ulteriore finanziamento che arricchirà la dotazione di servizi e infrastrutture del nostro comune. Dopo le risorse per la costruzione di un nuovo nido d’infanzia, quelle per il piano per l’eliminazione delle barriere architettoniche e quelle per la realizzazione della ciclabile per Modena, solo per citare le più recenti ed importanti, ora arrivano quelle destinate ad aumentare il nostro patrimonio verde. Un obiettivo centrato, un intervento che risponde perfettamente alle strategie alla base del Piano Urbanistico Generale adottato recentemente". Ancora dal Comune aggiungono: "Il contrasto al cambiamento climatico e l’aumento della resilienza del territorio sono le due idee su cui è stato sviluppato il progetto: la messa a dimora di vegetazione arboree, arbustiva ed erbacea aiuterà a mitigare le alte temperature estive".

