Parco Secchia a Sassuolo: sollecitati interventi di manutenzione

"Ho personalmente contattato il presidente della Provincia che mi ha garantito il suo intervento affinchè la situazione torni, al più presto, alla normalità". Così il sindaco di Sassuolo, Gian Francesco Menani, interviene sulle condizioni in cui versa il parco Secchia, ed in particolare l’area circostante il laghetto, il cui stato (poca acqua, sporcizia e carenze manutentive) ha suscitato lamentele da parte dei cittadini. "È bene ricordare – aggiunge il sindaco – che la manutenzione, sia ordinaria che straordinaria, è in capo alla Provincia: nessuno scaricabarile, tuttavia, perché quando abbiamo potuto siamo sempre intervenuti". Il sindaco fa presente come, ogni volta che arrivano segnalazioni, "sia dai cittadini che dalla Polizia Locale, sollecitiamo chi di dovere: da parte mia mi sono sempre assunto le responsabilità delle azioni dell’Amministrazione, ma non posso autorizzare interventi che non sono di nostra competenza". In ogni caso, le condizioni di quel tratto di parco fluviale "ci hanno sempre interessato: la sterilizzazione delle nutrie è un progetto portato a termine dall’Amministrazione, come la salvaguardia dei pochi pesci presenti nel lago che, in situazione d’emergenza, abbiamo fatto prelevare da un’associazione. L’alimentazione idrica del laghetto – prosegue Menani – è a cura del Consorzio Bonifica, che lo scorso anno aveva dovuto fare interventi drastici a causa di una siccità che, quest’anno, non c’è stata: per questo abbiamo sollecitato anche loro ad una azione più puntuale". Tra i destinatari delle sollecitazioni, anche Hera. "Abbiamo interessato la multiutility per la questione dei cestini e dei rifiuti abbandonati che, è bene ricordarlo, è prevalentemente originata da inciviltà e maleducazione".

Menani rivendica l’impegno del Comune e a chi sui social gli ricorda la scadenza elettorale risponde così: "Non ho paura perché io e la Giunta abbiamo sempre lavorato per il bene della città, facendo molti interventi, e questo i sassolesi lo sanno".