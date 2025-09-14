Parco XXII aprile, daspo a uno spacciatore nigeriano

Spacciava droga in tutta tranquillità nei pressi degli istituti scolastici e in un’area verde sovente frequentata da famiglie e bambini. Una ‘scena’ a cui purtroppo i cittadini della zona si sono inevitabilmente abituati: parliamo del parco 22 aprile dove, nonostante i numerosi controlli delle forze dell’ordine, la situazione pare di difficile gestione.

Nei confronti del pusher, un cittadino nigeriano di 35 anni, il questore Lucio Pennella ha adottato la misura di prevenzione del cosiddetto Daspo Urbano. Il 35enne era stato sottoposto a controllo lo scorso sei agosto all’interno del 22 aprile, appunto e nel corso di un servizio di contrasto al traffico di sostanze stupefacenti. Il 35enne era stato denunciato per il reato di detenzione ai fini di spaccio in quanto trovato in possesso di 15 dosi di marijuana pronte per lo spaccio e di 600 euro in banconote di piccolo taglio, verosimile provento di spaccio.

Viste le numerose condanne per reati in materia di stupefacenti, armi e resistenza, che ne delineano inequivocabilmente un’indole criminale nei suoi confronti il questore ha quindi disposto il Daspo Urbano, emesso all’esito di un’ istruttoria della Divisione Anticrimine. Il provvedimento prevede per il pusher il "divieto di accedere e stazionare" nell’area adiacente ai parchi 22 aprile e Attiraglio per un periodo di cinque anni.

Nel decidere l’adozione della misura è stato tenuto conto anche del luogo teatro di spaccio: un luogo pubblico frequentato solitamente da famiglie con minori e nelle immediate vicinanze di scuole. Da anni ormai i residenti invocano misure diverse e un presidio costante proprio per arginare il fenomeno dello spaccio che - secondo i cittadini - non accenna neppure lontanamente a diminuire. Il pusher, intanto, per cinque anni dovrà tenersi alla larga dalla famigerata area verde.