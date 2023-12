Parco XXII Aprile, proteste: "Padiglione di Renzo Piano ora rifugio per sbandati"

L’inaugurazione dell’opera rientrava in un più vasto intervento di riqualificazione della zona. La ‘rinascita’ del parco, il XXII Aprile, era un evento atteso da anni dai cittadini ma, in realtà, "non è mai avvenuta". Infatti il padiglione in legno ‘Riparo’, realizzato in collaborazione con il Ceis e ultimo atto de "Il Cortile della Crocetta", ovvero il progetto G124, gruppo di lavoro dell’architetto e senatore a vita Renzo Piano, da tempo è divenuto la dimora di spacciatori e senzatetto. A denunciare la situazione di degrado da cui il parco non è mai uscito sono i residenti che chiedono risposte all’Amministrazione.

"Ecco l’oggetto (il padiglione dell’archistar, ndr) di cui l’amministrazione si è vantata al punto tale che, mentre era in costruzione, aumentarono addirittura i prezzi delle case in questa zona – afferma una residente –. Negli annunci immobiliari leggevi frasi come ’luminoso e ampio appartamento in contesto interessato da un importante progetto di riqualifica di ispirazione internazionale curato da Renzo Piano’. Invece si trattava di semplicissimi appartamenti in grandi palazzoni con riscaldamento centralizzato, gente che non paga il condominio, l’ascensore che si blocca a giorni alterni, le cassette della posta tutte sfondate e cattivi odori". La residente fa quindi presente come il ’portico’ di Renzo Piano altro non sia se non un riparo per tossicodipendenti, alcolizzati e spacciatori. "Per il 90 per cento delle volte in quel padiglione si vedono sbandati che cercano riparo dal sole o dal freddo. Proprio stamattina (ieri, ndr), mentre spingevo mia figlia sull’altalena, ho visto chiaramente la scena in cui uno spacciatore in bicicletta si è avvicinato a due persone che dormivano sotto il ’portico’, ha venduto una dose ad uno di loro ed è andato via mentre il soggetto in questione si iniettava la dose. E questo sotto gli occhi di tutti. Poco più avanti un altro spacciatore ha venduto una dose a due adolescenti, che avevano non più di 15 anni. E anche loro si sono drogati su una panchina davanti ai passanti. Zero forze dell’ordine, zero controlli, zero sorveglianza. Nessuno interviene".

Liliana Ferrari del ’comitato per una Modena pulita e sicura’ sottolinea come il parco sia ‘esente’ da controlli. "Le forze dell’ordine sono impegnate sicuramente in centro storico per le festività e il parco è zona franca. Gli spacciatori ci sono h24 e si ritrova quotidianamente anche un gruppo di stranieri: insieme mangiano, dormono, e si drogano. La Vigilia e il giorno di Natale nel parco è stata veramente una ’guerra’: hanno iniziato con i botti e sono andati avanti ore e non si potevano portare né cani, né bambini. Come comitato ho appena scritto a sindaco e questore: inutile vietare i botti se nessuno fa i controlli, inutile dire che in area pubblica non si beve quando la mattina troviamo decine di bottiglie a terra. Anche stamattina (ieri, ndr) sotto al padiglione Renzo Piano, dove c’è la cassapanca in legno c’erano due giacigli.

Non possiamo dire nulla noi residenti, altrimenti ci minacciano. Qualche tempo fa una donna è stata minacciata da uno dei senzatetto, si è denudato e ha affermato che l’avrebbe violentata; lei è scappata e ha sporto denuncia. Spesso ci seguono – continua la residente – guardano dove andiamo ed è per questo che io non attraverso più il parco, è troppo pericoloso".