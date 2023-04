Parcometri, ecco le tariffe ritoccate per la sosta Sconti su sport e teatro per gli studenti Unimore

La Giunta ha approvato le tariffe 2023 di tutti i servizi comunali: decine e decine di voci, con centinaia di casi, che spaziano dalle pratiche edilizie agli impianti sportivi e alle istituzioni culturali, dai servizi cimiteriali e di polizia mortuaria alle fotocopie, fino all’utilizzo di sale e della casa-vacanze di Borgo Valsugana. Alcune tariffe sono state ritoccate perché ferme da anni, altre adeguate all’inflazione. Fra le novità, oltre alla semplificazione di alcune casistiche, sconti e agevolazioni nei settori Cultura e Sport per gli studenti della nascente sede carpigiana di Unimore. Fatta eccezione per i parcometri, le tariffe (il cui elenco completo e dettagliato è sul sito del Comune) sono già entrate in vigore. Proprio in riferimento ai parcometri, l’ampliamento della Zona a Traffico Limitato comporterà per la sosta a pagamento l’introduzione di tariffe diverse a seconda della vicinanza al centro: all’attuale tariffa di 0,80 euro l’ora se ne aggiungerà infatti una da un euro (1,20 nel tratto da via Gobetti a piazzale Re Astolfo); invariate le fasce di validità (feriali 9-13 e 15-19.30), la gratuità per i primi 15 minuti, la sosta minima (mezz’ora) e quella massima (4 ore).

Per quanto riguarda invece l’Università a Carpi, il tariffario prevede varie le agevolazioni per gli iscritti all’Università degli Studi di Modena e Reggio che frequenteranno i corsi attivati presso la nascente sede in città: scontati fotocopie e teatro (50% su biglietti e abbonamenti della stagione) e attività sportive.