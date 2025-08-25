Pari della Cdr Mutina a Fabbrico dopo aver colpito due legni

FABBRICO

1

CDR MUTINA

1

FABBRICO: Rossi, Malavolti, Nocerino (65’ Andolina), Tamagnini, Scappi, Budriesi, Pedrazzoli (80’ Marchini), Genova, Fiocchi, (24’ Montuoro) Lari (65’ Minelli), Martina (74’ Macchiavelli). A disp. Salati, Negri, Secondo, Gibertoni, Montuoro. All. Galantini.

ATL. CDR MUTINA: Schena, Vacondio, Boilini (71’ Ognibene), Caselli A., Serra, Ricaldone, Cuoghi (64’ Gollini), Caselli M., Fantastico, Cremaschi (76’ Teggi), Panzanato (68’ Hoxha). A disp. A disp. Auregli, Lazzaretti, Mazzoni, Canosa, Bellucci. All. Paganelli.

Arbitro: Daniele di Bologna

Reti: 50’ Scappi, 72’ Hoxha

Note: ammonito Serra

Comincia con un pari a Fabbrico il cammino della Cdr Mutina, che chiude sull’1-1 nel primo turno della Coppa di Eccellenza. Al 5’ Cuoghi manda alto. Al 17’ è Panzanato a provarci da fuori, senza fortuna. Al 24’ va ko fuori Fiocchi, dentro Montuoro. Al 30’ Panzanato impegna Rossi, al 34’ Montuoro entra in area e conclude, ma Schena si allunga e para. Al 38’, Ricaldone sfiora il vantaggio di testa su corner di Vacondio. Al 40’ Caselli A. dialoga con Panzanato, che calcia, ma il portiere locale è attento. Al 3’ della ripresa Cremaschi crossa e Panzanato colpisce di testa il palo. Al 50’ Scappi disegna una punizione perfetta all’incrocio per l’1-0. Al 60’, Panzanato ci prova in area ma sfiora il palo. Tre minuti dopo, Caselli A. conclude dopo un bel triangolo con Caselli M., ma è ancora il palo a negare il gol. Al 66’ viene annullato un gol a Gollini per fuorigioco. Al 72’ Hoxha colpisce di testa su assist di Serra e firma l’1-1. Nel girone 4 Rolo-Campagnola 0-1, 2^ giornata Cdr Mutina-Rolo e Campagnola-Fabbrico (10/9 alle 20,30) e 3^ giornata Cdr Mutina-Campagnola e Rolo-Fabbrico (1/10 alle 20,30).