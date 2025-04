Parigi-Roubaix Women: Rachele Barbieri pronta per la sfida tra pavé e distanza

Si corre sabato la Parigi-Roubaix Women, l’unica gara World Tour che si svolge il giorno precedente a quella maschile, mentre tutte le altre classiche monumento si svolgono nello stesso giorno. Dopo il non brillante rientro di fine marzo in Olanda, dove si sono fatti sentire ancora i postumi della caduta dell’ultima tappa dell’UAE Tour a Dubai, Rachele Barbieri (nella foto) si è preparata sulle strade della riviera romagnola. "Certo, è una corsa impegnativa per rientrare alle corse, ma questo è il calendario: mi sono allenata anche sulla lunga distanza e spero proprio di fare una buona prestazione, sperando nel bel tempo - ha detto la campionessa di Stella di Serramazzoni prima di volare in Francia - La distanza di km 148,500 è già impegnativa con 17 tratti di pavè e ci sarà una grande selezione". La classica francese sarà visibile su Eurosport dalle 14,30 e su Rai 2 dalle 16.

Terminerà invece giovedì 17 aprile lo stage del pavullese Luca Covili a Sierra Nevada: "Dopo l’ultima frazione della Tirreno-Adriatico, dove ho sofferto per il riacutizzarsi di un malanno nel sottosella, ho cercato di risolvere il problema con le cure del dottor Vicini: ho ripreso a pedalare gradatamente e poi da quando sono arrivato a Sierra Nevada mi sono allenato sulla distanza e penso di essere pronto per il Tour of the Alps, che prenderà il via il giorno di Pasquetta dal lago di Molveno. E’ una corsa che serve in preparazione del Giro d’Italia,dove penso di migliorare il 18° posto nella generale dello scorso anno".

Andrea Giusti