Parità di genere, arriva la certificazione

Quix, società modenese di consulenza IT, ha ottenuto la Certificazione UNI/PdR 125:2022 per la parità di genere, rilasciata dall’ente di certificazione indipendente DNV. Numerose le iniziative intraprese negli anni come lo sviluppo di linee guida per il linguaggio di genere, la regolamentazione della flessibilità oraria, dello smart-working e del lavoro part-time, linee guida per la genitorialità, l’offerta di un welfare aziendale che contempla il rimborso di asili nido e strutture convenzionate (foto, l’ad Claudio Masini).