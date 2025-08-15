Parma, spiraglio per l’aeroporto: "Pronti a sostenerlo ancora"

Dopo che è andato a vuoto, lo scorso luglio, l’aumento di capitale da otto milioni di euro necessario per garantire l’attività dell’aeroporto ‘Giuseppe Verdi’, "stiamo collaborando con tutti gli azionisti di Sogeap, in stretta coordinazione con le autorità aeronautiche italiane, il Comune e la Regione Emilia-Romagna, a una proposta per sostenere la continuità finanziaria dell’Aeroporto di Parma".

È quanto ha annunciato, ieri in una nota, Centerline - azionista di maggioranza di Sogeap con una quota dell’80% - secondo cui, questa "proposta sarà presentata per esame e discussione all’assemblea dei soci in programma il 21 agosto, come parte del nostro più ampio piano strategico e industriale per rilanciare e far crescere lo scalo". Centerline, attiva nella gestione e sviluppo aeroportuale con sede a Vancouver in Canada, controlla, dal giugno del 2024, Sogeap, la società cui fa capo lo scalo emiliano.

L’azienda non è riuscita a raccogliere i fondi destinati all’aumento di capitale previsti per 25 luglio: cosa che mette il ‘Verdi’ a rischio chiusura e che non ha mancato di generare preoccupazioni per il tessuto economico e tra le istituzioni parmigiane, con interventi sia dei sindacati sia dei rappresentanti del Comune e di diverse forze politiche.