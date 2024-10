’Parmigiano Reggiano da gustare’. Torna nel weekend la kermesse

Da venerdì a domenica Il grande ritorno della festa dedicata al formaggio per eccellenza del nostro Appennino: il Parmigiano Reggiano. Anche nel 2024 torna infatti la rassegna "Parmigiano Reggiano da gustare" a Lama Mocogno, un appuntamento che giunge alla sua 19a edizione, promosso dal Comune di Lama Mocogno in collaborazione con il Consorzio del Parmigiano Reggiano per valorizzare questo prodotto di eccellenza della nostra montagna. In questi anni la rete produttiva della filiera del Parmigiano Reggiano si è profondamente trasformata, mantenendo tuttavia invariata la tradizione, la genuinità del prodotto, che, per la sua qualità e tipicità, può fregiarsi della citazione "Prodotto di Montagna". Venerdì si inizia alle 20:30 nella Sala Consiliare col convegno ‘Valorizzazione dell’agricoltura in montagna: prospettive e opportunità per le aziende agricole. Relatori: Cristiana Corsini (Servizio veterinario Ausl Modena), Armando Gualmini (Presidente di zona Coldiretti), Angelo Vescogni (Segretario di zona Coldiretti), Erik Balocchi (Responsabile tecnico Area montana CIA Confederazione Italiana Agricoltori), Gianni Minelli (Presidente di zona Confagricoltura). Sabato e domenica ricchissimo calendario di eventi gastronomici, culinari e culturali. Inaugurazione sabato alle 9:30 con la sfilata delle autorità con la partecipazione degli alunni.

Giuliano Pasquesi