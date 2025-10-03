Parmigiano-Reggiano, una festa da gustare

Questo week-end torna la rassegna "Parmigiano Reggiano da gustare" a Lama Mocogno, un appuntamento che giunge quest’anno alla sua 20a edizione, promosso dal Comune di Lama Mocogno in collaborazione con il Consorzio del Parmigiano Reggiano per valorizzare questo prodotto di eccellenza della nostra montagna. In questi anni la rete produttiva della filiera del Parmigiano Reggiano si è profondamente trasformata, mantenendo tuttavia invariata la tradizione, la genuinità del prodotto, che, per la sua qualità e tipicità, può fregiarsi della citazione Prodotto di Montagna. "Un evento – sottolinea il sindaco Arnaldo Ricchi – che continua a mantenere una freschezza e un’attrattività invidiabili. Il settore agroalimentare è strategico per il futuro della montagna. Oltre a contribuire a un’alimentazione sana e a corretti stili di vita, senza dimenticare la produzione di reddito sul territorio".

L’inaugurazione sabato alle ore 9,30 in piazza della Pace con sfilata delle autorità con gli alunni dell’Istituto Comprensivo Dossetti e del corpo bandistico Rossini di Lama Mocogno. Interventi del sindaco Ricchi e di Emilio Braghin presidente sezione di Modena del Consorzio Parmigiano Reggiano. A seguire in mattinata, mostra di auto e trattori d’epoca, cottura tradizionale del pane nel forno a legna, conferenza sul benessere animale nel comprensorio del Parmigiano, laboratori e attività per bambini. Nel pomeriggio, alle 15 sfilata e spettacolo del Gruppo Folkloristico Pavullese, poi apertura a mano della forma di Parmigiano Reggiano DOP con i caseifici locali e degustazione guidata, ‘un viaggio tra gusto e tradizione’. Alla sera al ristorante Mazzieri la cena di premiazione del Palio del Parmigiano Reggiano del Frignano e della Montagna Modenese 2025.

Domenica mattina raduno mezzi d’epoca e sfilata per le vie del paese, dimostrazione della cottura a legna della forma secondo la tradizione, preparazione della ricotta e degustazione con i Mastri Casari del Consorzio Parmigiano Reggiano, intrattenimento musicale a cura del Circolo Musicale Bononcini. Nel pomeriggio musica, cottura tradizionale del pane nel forno a legna come una volta, premiazione del Concorso del pane casalingo, attività ludiche ce intrattenimento bambini, alle 16 concerto Musica d’insieme Bononcini Rock a cura del Circolo Musicale Bononcini e alle 17discorso di chiusura del Sindaco.

g. p.