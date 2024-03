Parola di Giacomo . Poesia di Madre

A cento anni dall’assassinio di Giacomo Matteotti, segretario del Partito Socialista, Elena Cotugno (nella foto) dà ‘corpo laico’ alle sue parole e al suo discorso politico in "Giacomo. Un intervento d’arte drammatica in ambito politico" che il Teatro dei Borgia presenterà domani e mercoledì allo Storchi. Al Nuovo Teatro delle Passioni, da domani a domenica 24 l’attrice e autrice Ermanna Montanari, il disegnatore e pittore Stefano Ricci e il contrabbassista Daniele Roccato intrecciano i loro linguaggi artistici in "Madre", dal poemetto di Marco Martinelli.

Giovedì 21 al Michelangelo Paolo Hendel fra paure pubbliche e private in "Niente panico!". Poi sabato 23 e domenica 24 al Comunale di Carpi Elio De Capitani in "Moby Dick alla prova" di Orson Welles.