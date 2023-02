"Parole di conforto a pazienti e operatori"

In vista della giornata Mondiale contro il Cancro, che si celebra nella giornata di oggi, ieri mattina monsignor Ermenegildo Manicardi, vicario generale del Vescovo Erio Castellucci, ha fatto visita al Day Hospital oncologico dell’ospedale Ramazzini di Carpi. E’ stato accolto dal dottor Fabrizio Artioli, direttore della Struttura Complessa di Medicina Oncologica Area Nord dell’Ausl di Modena, dai medici del reparto e da tutto il personale, nonché dai volontari dell’Amo (Associazione Malati Oncologici) di Carpi, con la presidente Franca Pirolo. Un incontro di calore e supporto anche spirituale: monsignor Manicardi ha portato un saluto a operatori e volontari e ha pregato insieme ai pazienti. Un momento di grande intensità ed emozione per tutti. "E’ stato un momento molto sentito e gradito da tutti, operatori e pazienti – afferma il dottor Artioli -. Monsignor Manicardi ci ha guidati in una riflessione anche sul nostro lavoro e ha portato un saluto e una parola di conforto ad ogni paziente presente, intrattenendosi con ognuno singolarmente. Avevamo chiesto preventivamente alle persone se gradivano questo momento di incontro e tutte hanno risposto in senso positivo. Con alcuni di loro, don Gildo ha condiviso il ricordo di persone conosciute e che non ci sono più, come ad esempio don Claudio Pontiroli che è stato citato da molti pazienti". "E’ stato un dialogo molto ‘fraterno’ – prosegue il dottor Artioli – grazie all’empatia e alle doti di comunicazione del vicario generale che ha regalato a tutti, noi compresi, un sorriso, in una atmosfera di serena accoglienza".

m.s.c.