’Parole in città’, laboratori e incontri dal 26 al 28 maggio

Dal 26 al 28 maggio è in programma a Sassuolo la rassegna letteraria ‘Parole in Città’ organizzata e promossa dalla Biblioteca Comunale e dal Servizio Cultura, in collaborazione con le associazioni ’Librarsi’, ’Gian Paolo Biasin’, ’La Toscanini’ e col sostegno della Regione e della Fondazione Cassa di Risparmio di Modena e il contributo di Exprimo Comunicazione, sponsor tecnico. La manifestazione, alla sua sesta edizione, propone un programma ricco, dedicato al pubblico di ogni età. Gli eventi si snoderanno tra la Biblioteca Cionini, la Biblioteca dei Ragazzi Leontine, che festeggia 10 anni, la corte di Villa Giacobazzi e Piazzale Della Rosa. Venerdì alle 10 apre la rassegna la premiazione del Concorso di Poesia in memoria di Don Carlo Lamecchi in Piazzale Della Rosa. Nel palinsesto spiccano la presenza di Alba Donati, autrice de ’La libreria sulla collina’, che sarà ospite alle 16 in Biblioteca Cionini e poi Fabio Stassi che, alle 18.30, presenterà ’Notturno Francese’ in piazzale Della Rosa, conversando con lo scrittore Fabiano Massimi. Domenica la giornalista Francesca Galafassi dialogherà con Ester Viola sul suo libro "Voltare pagina" in Piazzale Della Rosa (ore 18.30). Tante le iniziative per i più giovani, alla Leontine: Escape Room library, Fiabe in cerchio, laboratorio di fumetto. Prenotazioni in biblioteca (0536880814).