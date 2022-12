Parole, musica e colori: ecco ’Cuore’ di Milani

‘Cuore’ è il penultimo appuntamento in programma domenica 8 gennaio alle 16 sul palco del Teatro Ermanno Fabbri di Vignola nell’ambito della rassegna per famiglie ‘La domenica a teatro’, promossa da Emilia Romagna Teatro ErtTeatro Nazionale in collaborazione con Conad. Prodotto da Momom con testo, regia e interpretazione di Claudio Milani, ‘Cuore’ è uno spettacolo di parole, musica e immagini sui sentimenti, su come elaborarli e viverli. Con semplici effetti speciali e piccole meraviglie sceniche si racconta una storia di fiori, orchi e creature portentose, e soprattutto di emozioni. Nina, una bambina che profuma di miele, si avventura in un pericolosissimo bosco grigio, dove abitano la Strega dai cento Occhi e l’Orco. La Strega ha incantato il bosco perché chiunque vi entri non riesca più ad uscirne, mentre l’Orco mangia il cuore dei malcapitati. La piccola protagonista nonostante la maledizione riesce a entrare e uscire più volte, trasformando e animando il bosco.