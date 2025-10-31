Parrocchia del Tempio, il progetto: "Vendita di canonica e cortile, confronto aperto e sereno"

La possibile vendita delledificio e del cortile della canonica della parrocchia di San Giuseppe-San Biagio di via Piave alla Fondazione Modenese Autismo è stata illustrata e discussa mercoledì sera durante il Consiglio pastorale parrocchiale. La notizia, diffusa nei giorni scorsi, aveva suscitato perplessità tra diversi residenti, che avevano promosso una petizione raccogliendo circa 120 firme per chiedere un maggiore coinvolgimento nel processo decisionale e approfondire le motivazioni, le modalità e le prospettive pastorali alla base della scelta.

A preoccupare i residenti erano soprattutto due aspetti: lo spostamento della Caritas parrocchiale, che assiste le famiglie in difficoltà della zona e che verrebbe trasferita in area Ztl, negli spazi inutilizzati della Rettoria di San Domenico, e la vendita del cortile con il campetto da calcio, regolarmente utilizzato dai bambini del doposcuola; l’aiuto compiti pomeridiano, che si svolge negli edifici parrocchiali adiacenti, invece, non subirà modifiche.

La riunione si è aperta con gli interventi di Gianluca Zanni, tra i referenti di Fondazione Modenese Autismo, Erika Coppelli, presidente de Il Tortellante Aps, e del neuropsichiatra infantile Franco Nardocci, responsabile del comitato scientifico de Il Tortellante. I relatori hanno introdotto il loro intervento con un approfondimento tecnico sul tema dell’autismo e sullo stato attuale dei servizi di assistenza, per poi procedere fornendo i dettagli tecnici dell’iniziativa.

"Il Consiglio – ha spiegato Zanni – è stato partecipe e attento: abbiamo ricevuto diverse domande, soprattutto sulla data di avvio dei lavori, che auspichiamo possa cominciare tra la fine del 2026 e l’inizio del 2027. Non abbiamo riscontrato opposizioni manifeste, ma piuttosto interesse, dialogo e curiosità. Abbiamo sottolineato che la nostra realtà è aperta a tutte le comunità parrocchiali: si tratta di un’istituzione fortemente inclusiva".

Nell’illustrare il progetto, i relatori hanno espresso la volontà di collaborare attivamente per valorizzare il quartiere. "Inizialmente – ha sottolineato Erika Coppelli – quando aprimmo Il Tortellante Aps nel comparto ex Moi c’erano diverse perplessità, ma oggi in tanti ci ringraziano perché abbiamo contribuito in modo significativo a dare nuova linfa a un’area da riqualificare. Auspichiamo che possa avvenire lo stesso anche in via Piave".

Dopo l’intervento dei tre rappresentanti, il dibattito è proseguito tra i parrocchiani. Da quanto trapela, al centro della discussione non sarebbe stata tanto la messa in dubbio della bontà del progetto, quanto piuttosto una riflessione sulle sue ricadute pastorali e sul grado di coinvolgimento del Consiglio pastorale nelle decisioni che riguardano la vita della comunità. Sarebbe emersa la richiesta di non sbilanciare le attività della parrocchia e della Caritas parrocchiale in zona Ztl.

Per quanto riguarda la votazione, pare che la maggioranza dei parrocchiani si sia espressa a favore dell’iniziativa. Sebbene il Consiglio pastorale abbia un ruolo esclusivamente consultivo, il fatto che non si sia assistito a una levata di scudi generale può essere letto come un segnale rassicurante per l’Arcidiocesi, che figura tra i membri della Fondazione Modenese Autismo e avrà l’ultima parola sulla vicenda.